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Стало известно, сколько армия РФ уничтожила военных объектов на Украине

Стало известно, сколько армия РФ уничтожила военных объектов на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины с момента начала операции, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что военные ликвидировали "314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники".

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