Китай не поддержал отключение России от SWIFT 

28 фев. 11:05

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил о том, что Пекин не одобряет использование санкций в качестве средства для разрешения конфликтов.

"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", - сказал он.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали отключение банков от SWIFT.