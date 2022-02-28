Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил о том, что Пекин не одобряет использование санкций в качестве средства для разрешения конфликтов.
"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", - сказал он.
Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали отключение банков от SWIFT.
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил о том, что Пекин не одобряет использование санкций в качестве средства для разрешения конфликтов.
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