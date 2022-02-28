Мединский рассказал, когда начнутся переговоры, но не рассказал с кем

28 фев. 11:04

Переговоры представителей Москвы и Киева начнутся в Гомельской области Беларуси около 12:00, об этом сообщил утром в понедельник глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно мы в 12 сядем за стол переговоров", - рассказал Мединский.

Он добавил, что состав украинской делегации известен, но его нельзя раскрывать до начала встречи. "Это достаточно высокий уровень", - отметил помощник президента.