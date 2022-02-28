Минобороны РФ: жители Киева могут беспрепятственно покинуть город

28 фев. 10:27

Мирное население можно беспрепятственно уехать из Киева, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев - Васильков. Данное направление открыто и безопасно", - заверил он.

По словам Конашенкова, местные власти используют жителей Киева в качестве живого щита, среди жилых домов устанавливаются артиллерийские орудия, при этом людей просят оставаться в своих домах. "Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы", - указал генерал.