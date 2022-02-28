Крым предупредили о снегопаде и ветре до 25 м/с

28 фев. 10:17

Спасатели предупредили о сильных дождях, снегопадах и усилении ветра до 25 м/с в понедельник и вторник в Крыму, информирует пресс-служба республиканского МЧС.

Уточняется, что это связано с прохождением южного циклона до конца 28 февраля и в течение 1 марта в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра с порывами до 25 м/с, говорится в прогнозе.

В этой связи спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.