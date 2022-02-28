Великобритания готовит санкции против Центробанка России

28 фев. 10:05

В понедельник власти Великобритании объявили о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести вслед за ЕС санкции против Центробанка.

Глава Минфина Великобритании "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ на Украине, "нацелив ограничения против Центробанка России", говорится в заявлении Лондона.

Ранее ЕС утвердил решение о замораживании активов ЦБ РФ. Евросоюз запретил "операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России".