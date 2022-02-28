Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых

28 фев. 9:52

Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики привели к повышению ключевой ставки в России до рекордных 20% годовых, сообщает пресс-служба Банка России.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились", - говорится в сообщении.

Это исторический максимум ставки. До этого рекордным значением считалась ставка в 17%, установленная в декабре 2014 года.

"Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - отмечает пресс-служба.

В ЦБ подчеркнули, что будут и дальше принимать решения по ставке, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.