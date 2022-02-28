РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Центробанк решит днем, открывать ли торги на части рынков Московской биржи

Центробанк решит днем, открывать ли торги на части рынков Московской биржи

Центральный банк России примет решение, открывать или нет торги, в 13:00 мск.

"Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации", - пояснил регулятор.

В том случае, если будет принято положительное решение, торги откроются в 15:00 (мск).

Ранее Банк России ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ.

1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version