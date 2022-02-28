Центробанк решит днем, открывать ли торги на части рынков Московской биржи

28 фев. 9:50

Центральный банк России примет решение, открывать или нет торги, в 13:00 мск.

"Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации", - пояснил регулятор.

В том случае, если будет принято положительное решение, торги откроются в 15:00 (мск).

Ранее Банк России ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ.