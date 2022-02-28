Минск: площадка для переговоров России и Украины готова

28 фев. 9:45

В белорусском МИД сообщили о том, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена.

"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - написал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз в Twitter в понедельник.

Он подчеркнул, что переговоры можно организовать в любую минуту. "Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи", - уточнил Глаз.

Главой российской делегации на переговорах назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что переговоры состоятся утром в понедельник.