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Минск: площадка для переговоров России и Украины готова

Минск: площадка для переговоров России и Украины готова

В белорусском МИД сообщили о том, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена.

"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - написал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз в Twitter в понедельник.

Он подчеркнул, что переговоры можно организовать в любую минуту. "Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи", - уточнил Глаз.

Главой российской делегации на переговорах назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что переговоры состоятся утром в понедельник.

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