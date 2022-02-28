РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нацбанк Казахстана может отказаться от валютных торгов

Нацбанк Казахстана может отказаться от валютных торгов

Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) могут быть приостановлены уже в понедельник, сказывается растущее давление внешних геополитических факторов.

Нацбанк республики совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - американский доллар, говорится в совместном заявлении биржи и регулятора.

Торги в Казахстане 28 февраля откроются в 15.00 (12.00 мск) по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона, который позволяет определить цену отсечения аукциона, по ней заключается максимально возможный объем сделок. Традиционно они начинаются в 10.15 (07.15 мск).

"Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны", - отмечается в заявлении.

Согласно сообщению, "по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15.00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов".

1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version