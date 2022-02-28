Нацбанк Казахстана может отказаться от валютных торгов

28 фев. 9:34

Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) могут быть приостановлены уже в понедельник, сказывается растущее давление внешних геополитических факторов.

Нацбанк республики совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - американский доллар, говорится в совместном заявлении биржи и регулятора.

Торги в Казахстане 28 февраля откроются в 15.00 (12.00 мск) по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона, который позволяет определить цену отсечения аукциона, по ней заключается максимально возможный объем сделок. Традиционно они начинаются в 10.15 (07.15 мск).

"Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны", - отмечается в заявлении.

Согласно сообщению, "по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15.00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов".