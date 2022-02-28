Весна придет в Казахстан принесет снег на севере и дожди на юге

28 фев. 9:26

Согласно прогнозам синоптиков Казгидромета, с 1 по 3 марта в республике погода будет неустойчивой - пройдут осадки на севере страны, преимущественно в виде снега, с низовой метелью и усилением ветра, на юге страны - дожди с грозами.

Также ожидаются гололед и туман.

"Прогнозируется понижение температуры воздуха: на западе ночью до 2…10 мороза, днем повышение до 2…15 тепла. Столбики термометров в ночные часы на севере, востоке и в центре республики опустятся до 15…20 градусов мороза, днем основной фон - 0…10 мороза. На юге и юго-востоке ночью - 0…8 мороза, днем - 5…15 тепла", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.