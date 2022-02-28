ЦБ сообщил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций

28 фев. 8:55

Банк России рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, в том случае, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых санкций. Также регулятор разрешил банкам не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов.

"В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций", - сообщил ЦБ.

Далее регулятор предоставил банкам возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.