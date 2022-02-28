В Железноводске работает пункт приему гумпомощи для жителей Донбасса 

28 фев. 8:45

В Железноводске организовали пункты приёма для гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщил глава города Евгений Бакулин.

"На территории нашего округа открыты два пункта приёма: в посёлке Иноземцево и в самом Железноводске. В первую очередь откликнулся бизнес и предоставил средства личной гигиены. А некоторые заводы минеральной воды предоставили питьевую воду", - говорится в сообщении губернатора, опубликованном в Instagram.