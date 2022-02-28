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В Железноводске работает пункт приему гумпомощи для жителей Донбасса 

В Железноводске работает пункт приему гумпомощи для жителей Донбасса 

В Железноводске организовали пункты приёма для гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщил глава города Евгений Бакулин. 
"На территории нашего округа открыты два пункта приёма: в посёлке Иноземцево и в самом Железноводске. В первую очередь откликнулся бизнес и предоставил средства личной гигиены. А некоторые заводы минеральной воды предоставили питьевую воду", - говорится в сообщении губернатора, опубликованном в Instagram.

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