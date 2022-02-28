Названы итоги референдума по конституции в Беларуси

28 фев. 7:35

Внесение поправок в Конституцию на референдуме одобрили 65,16% проголосовавших граждан, проинформировал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко

"За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против - 10,07%", - сказал он.

Далее Карпенко отметил, что в соответствии с действующим законодательством, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.