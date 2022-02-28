Зима закончится весенним теплом в Москве

28 фев. 7:29

В Москве 28 февраля ожидаются переменная облачность и до двух градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России. Уточняется, что в столице будет переменная облачность преимущественно без осадков, местами гололедица.

"Днем в Москве будет до двух градусов тепла, ночью температура может опуститься до девяти градусов мороза, по области днем столбики термометров покажут от трех градусов мороза до двух градусов тепла, в ночные - от шести до 11 градусов мороза", - говорится в прогнозе.

Ветер северный и северно-западный скоростью 3-8 м/с.

Также синоптики напоминают, что в Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы до 12:00 вторника.