Обзор СМИ Кавказа 21 - 27 февраля

Республики СКФО выразили готовность оказать помощь жителям Донбасса. Газета "Дагестанская правда" информирует, что республика примет у себя порядка 600 беженцев. Руководитель Дагестанского республиканского отделения ООО "Российский союз ветеранов" Магарам Олиджанов выразил уверенность, что дагестанцы сделают все необходимое, чтобы пережить это лихое для них время. Он напомнил, что в начале Великой Отечественной войны республика приняла у себя более 150 тыс. беженцев с Украины и из Белоруссии. "Мы делились с ними каждым куском хлеба. И сейчас дагестанцы готовы предоставить им кров, питание, обеспечить медицинскую помощь, учить их детей в школах. Мы это сделаем, это неотъемлемая часть нашего национального гостеприимства", - заявил Олиджанов.

Работа по приему беженцев уже развернута, определены места их размещения, вопросы питания, медобслуживания. Несколько лет назад республика уже принимала беженцев из Украины, и опыт организации их приема есть. Мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил о готовности разместить 200 беженцев из ДНР и ЛНР. Они будут размещены в пансионате в пригороде Махачкалы. Мэр заверил, что люди будут обеспечены достойными условиями проживания и трехразовым питанием.

Региональный клуб акции #МыВместе открыл пункт приема гуманитарной помощи. Участники акции также будут заниматься координацией работы по встрече вынужденных переселенцев с Юго-Восточной Украины, организацией условий проживания и их дальнейшего сопровождения. Волонтеры будут регистрировать граждан, формировать списки на расселение, проводить анкетирование по формированию потребностей, а также принимать, сортировать и развозить гуманитарную помощь беженцам, пишет газета "Северная Осетия".

Карачаево-Черкесская газета "День республики" сообщает, что по поручению главы КЧР Рашида Темрезова в Ростовскую область направлена гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса. Большегруз с 20 тоннами гуманитарной помощи от КЧР доставил в места временного размещения беженцев сахар, крупы, каши, кондитерские изделия, минеральную воду и соки, а также санитарно-гигиенические принадлежности. "Это лишь первая партия гуманитарной помощи, мы намерены направить еще не один спецтранспорт с необходимыми продуктами питания, предметами быта, текстильной продукцией от производителей КЧР. Кроме того, мы планируем открыть пункты приема гуманитарной помощи во всех районах республики", – заявил Темрезов.

Кабардино-Балкария готовит вторую машину с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Глава региона Казбек Коков поблагодарил жителей республики за инициативу по оказанию гуманитарной помощи: "Больше всего был тронут тем, что идут обращения с предложениями о помощи, с предоставлением жилья для размещения жителей, вынужденно покинувших свои республики". Коков отметил, что подготовлено порядка 800 мест для размещения людей, а также создан оперативный штаб по организации гуманитарной помощи. Одна машина уже отправлена, формируется вторая — с предметами первой необходимости для детей, пишет "Кабардино-Балкарская правда".

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Газета "Южная Осетия" сообщает, что на минувшей неделе Центризбирком по выборам президента республики дал старт второму этапу предвыборной гонки. Первый этап предвыборной кампании включал выдвижение претендентов на пост главы государства на собраниях инициативных групп и внеочередных съездах политических партий.

Член ЦИК РЮО, ответственный по связям с представителями СМИ Игорь Чочиев сообщил, что, в соответствии с выборным законодательством, с вечера 20 февраля Центризбирком прекратил прием документов о регистрации от уполномоченных представителей кандидатов. В Центризбирком поступили документы от 15 инициативных групп и 4 политических партий: "Единой Осетии", Коммунистической партии, "Единства народа" и Народной партии. В воскресенье ЦИК принял пакет документов от уполномоченных представителей кандидата на действующего президента РЮО Анатолия Бибилова, выдвинутого от партии "Единая Осетия".

"Инициативным группам, согласно действующему законодательству, помимо соответствующего пакета документов для регистрации кандидата в президенты, необходимо собрать не менее 3500 подписей граждан республики в поддержку кандидата, предоставить их в ЦИК до 5 марта и пройти лингвистическую комиссию", – уточнил представитель ЦИК. По его словам, представителям ЦИК, уполномоченным представителям и инициативным группам по выдвижению вышеупомянутых кандидатов будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своих кандидатов. Всего претендующих на пост президента было 23 человека. Однако инициативные группы двух кандидатов не смогли провести собрания по выдвижению кандидатов, и еще двое от участия в президентской гонке отказались. Выборы президента состоятся 10 апреля. За пределами Южной Осетии будет открыто четыре избирательных участка - два из них во Владикавказе, по одному в Москве и Сухуме.

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Североосетинское предприятие "ФАТ-АГРО" считается одним из передовых в области выращивания зерновых и овощных культур элитных сортов. Сейчас оно уже с трудом удовлетворяет всевозрастающий мировой спрос на качественный семенной материал. В этом году им получен заказ на 3 млн миниклубней картофеля, что многократно превышает нынешнюю мощность предприятия и подтверждает назревшую необходимость в расширении. Предприятие планирует к 2025 году, благодаря участию в федеральной комплексной научно-технической программе (КНТП), увеличить мощность до миллиона микрорастений и четырех миллионов миниклубней в год и занять 10% российского рынка семян картофеля, отмечает газета "Северная Осетия".

"ФАТ-АГРО" занимается разведением семян картофеля с 2012 года, селекционные работы ведутся при содействии лучших российских профильных НИИ. Предприятию удалось значительно расширить географию сбыта. Если на начальном этапе это было четыре региона, то сейчас семена от "ФАТ-АГРО" реализуются в 37 регионов страны. Среди торговых партнеров компании – крупнейшие мировые перерабатывающие компании. "Мы выполнили все обязательства по текущей комплексной научно-технической программе и уже подтвердили свое участие в программе до 2030 года. Средства, выделенные предприятию из федерального бюджета, пойдут на расширение нашего селекционно-семеноводческого центра. К 2025 году мы планируем занять 10% российского рынка. Для увеличения объемов производства и в связи с малоземельем в республике будем выращивать семена от "ФАТ-АГРО" в Костроме и в Вологде", – рассказал директор ООО "ФАТ-АГРО" Заур Марзоев. Обновленный центр будет оснащен современным оборудованием и обеспечит рабочие места десяткам молодых и перспективных агрономов республики.

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, ознакомившись с производственным циклом и продукцией функционирующего в республике птицекомплекса "Южный", дал высокую оценку его деятельности. Предприятие занимается производством и глубокой переработкой мяса индейки, с осени 2021 года осуществляет реализацию готовой продукции. В ассортименте у предприятия колбасные изделия различных наименований - пастрома, копченое и свежее мясо индейки и другие мясные продукты. Эта продукция уже получила признание в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове, пишет местная газета "Сердало".

По словам генерального директора птицекомплекса Адама Костоева, сегодня предприятие производит 5,5 тыс. тонн в мясе и глубокой переработке. Продукция готовится с использованием особых технологий и полностью соответствует стандарту халяль и всем экологическим, биологическим и санитарным нормам. Процесс изготовления колбасных изделий и копченостей происходит без консервантов, в копчении применяется дым от бука, что придает выпускаемой продукции особый аромат. Сомнительные с этой точки зрения мясокостная и рыбная мука в кормах, предназначенных для птицы, здесь не используются. Проект реализуется по линии "Корпорации развития Северного Кавказа". Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 млрд рублей. В ближайшей перспективе предприятие намерено открыть свои фирменные магазины в каждом городе Ингушетии.

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"Sputnik-Абхазия" поинтересовался у экспертов, как обострение ситуации в связи с военной операцией России на Украине и связанные с ней санкции против РФ скажутся, в частности, на туризме на абхазском направлении. Руководитель абхазского направления туроператора "Алеан" Сергей Косилов сообщил, что цены на туристические путевки временно заморожены и расти они пока не будут. Компания находится в глубоком форс-мажоре, и это, конечно, повлияло на продажи, на спрос к отдыху в этом году у туристов и возможности отдыхать в этом году в принципе. С одной стороны, люди могут отказаться от каких-то туров, с другой стороны могут наоборот вкладывать в туры, как некий резерв сохранения денег. Если все закончится хорошо, то цена может вырасти, поэтому, купив туры сейчас, люди выиграют.

Туроператор напомнил, что, в связи с ситуацией на Украине, закрылись ряд южных аэропортов в Симферополе, Анапе, Краснодаре. "Сочи хоть и работает, но практически половина рейсов либо задержаны, либо отменены. Соответственно, туристы не могут вылететь, в этой связи туроператоры обратились к российским отелям на Юге России, чтобы они были максимально лояльными к туристам, производить аннуляции без штрафов", – говорит Косилов. "Алеан" также обратился к владельцам абхазских отелей, которые в данный момент принимают туристов. "Все были достаточно лояльны, подтвердили аннуляцию без штрафов, переносы без штрафов. Кроме того, есть отели, которые согласились бесплатно разместить туристов, которым необходимо вылететь позже. В этом плане абхазскую сторону можно поставить в пример, очень приятно это было", – отметил туроператор. Повышение курса доллара в связи с введенными против России санкциями, как считает он, повлияет на общую платежеспособность российских туристов, но бо́льшую роль сыграют закрытия границ или визовые ограничения. Поэтому туристы, наверное, переориентируют свой отдых не на Европу или Азию, а на наш юг. По мнению эксперта, в таком случае, поток туристов в Абхазию может увеличиться.

Гендиректор абхазской турфирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания сказала, что пока рано давать прогнозы о будущем курортном сезоне, однако отметила, что бронирование номеров туристами продолжается. Она выразила надежду на то, что ситуация на Украине в скором времени стабилизируется. Малания отметила, что с учетом непростого положения, при желании туристов отказаться от отдыха, турфирма готова возвращать деньги без взимания штрафов. "Мы понимаем людей, тоже пережили войну, знаем каково это, поэтому готовы пойти навстречу. Но пока что отказов от отдыха нет, туроператоры, с которыми мы работаем, отмечают, что интерес к Абхазии не упал, люди все так же хотят отдохнуть в республике", – подчеркнула она.