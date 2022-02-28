В Праге вспомнили  жертв трагедий в Ходжалы и Лидице

В этом году исполнилось 30 лет со дня геноцида в Ходжалы и 80 лет со дня кровавых событий в Лидице.

Напомним, 10 июня 1942 года чешский шахтерский поселок Лидице был уничтожен по требованию германского правительства: все мужское население поселка старше 15 лет - 172 человека - было расстреляно, 195 женщин отправили в концлагерь, откуда многие не вышли, большинство из 98 детей поселка было удушено газовой камера, а все строения поселка были сожжены.

А спустя ровно полвека, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, было совершено тяжелейшее военное преступление Карабахской войны: незаконные вооруженные формирования, организованные армянскими националистами, при поддержке наемников осуществили массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы. В тот день были убиты 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью, и всех их лишили жизни только за то, что они являлись азербайджанцами. Из города были изгнаны 5379 человек, 487 были ранены, еще 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.

…Вчера в Праге, в костеле Святого Сальвадора, прошел траурный концерт, посвященный Дням поминовения жертв Ходжалинской и Лидицкой трагедий. Вечер открыла азербайджанская писательница и поэтесса Лейла Бегим и чешский актер Кристоф Нохинек.

Лейла Бегим отметила, что подобные трагедии не имеют срока давности, о них надо помнить всегда, чтоб они никогда не повторялись.

Кристоф Нохинек, рассказав о событиях в Ходжалах и Лидице, прочитал стихотворение Лейлы Бегим в переводе Милана Дворжака и стихотворение чешского народного поэта, лауреата Нобелевской премии Ярослава Сейферта.

Музыкальную программу представили органистка из Копенгагена Алия Махмудзаде и студентка Плзеньской консерватории Джанэль Наджафлы.

В программе прозвучали произведения Кара Караева, Асафа Зейналова, Ахмада Алиева, Джона Вильямса, Баха, Шуберта и народные азербайджанские композиции. Среди гостей были посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов, представители чешской интеллигенции и азербайджанской диаспоры. Концерт был организован обществом Натаван при поддержке азербайджанского Комитета по работе с диаспорой.

Накануне в еврейском музее в Москве прошло мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии, где прозвучала новая песня, написанная к 30-летию этой Трагедии.