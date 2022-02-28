Абрамович передал контроль над "Челси" фонду клуба

Владелец ФК "Челси" Роман Абрамович заявил, что передает "управление и заботу" о клубе Премьер-лиги попечителям его благотворительного фонда. Этот шаг связан с тем, что Россия находится под пристальным вниманием из-за ее специальной операции на Украине.

Аль-Джазира цитирует Абрамовича, ставшего владельцем клуба в 2003 году: "Во время моего почти 20-летнего владения футбольным клубом "Челси" я всегда рассматривал свою роль хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы настолько успешны, насколько можем быть сегодня, а также строить будущее, одновременно играя положительную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о ФК "Челси". Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков".

Абрамович принял это решение, чтобы защитить репутацию "Челси" от ущерба наносимого конфликтом на Украине, сообщают СМИ. Газета Telegraph сообщила, что Абрамович останется владельцем клуба и не собирается продавать чемпионов Европы.

Томас Тухель, главный тренер команды, признал, что неопределенность в отношении будущего Абрамовича как владельца давит на его клуб в преддверии воскресного финала Кубка лиги против "Ливерпуля".

"Ситуация в целом для меня и для моего персонала, игроков, ужасная. Никто не ожидал этого. Такое развитие событий беспокоит нас", - сказал Тухель.

Член парламента от либерал-демократов Лейла Моран назвала Абрамовича одним из 35 "ключевых помощников" российского президента Владимира Путина, которые должны быть подвергнуты санкциям. В пятницу правительство Соединенного Королевства приказало заморозить все активы Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в связи с специальной операцией России на Украине. Министерство финансов издало уведомление о финансовых санкциях против них, добавив политиков в "список российских олигархов, имущество и банковские счета которых в Великобритании уже заморожены". Абрамовича в этом списке нет.

Великобритания считается излюбленным местом для олигархов и их семей и подвергается критике за то, что не стремится предотвратить приток их денег в страну. Абрамович предоставил Челси 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) финансирования за последние 19 лет. В результате клуб выиграл пять титулов Премьер-лиги и две Лиги чемпионов.

В декабре Португалия предоставила Абрамовичу гражданство, он также получил гражданство Израиля. По данным Forbes, состояние Абрамовича составляет почти 14 миллиардов долларов. В списке миллиардеров мира за 2021 год, составленном журналом, он занял 142-е место.