В России с 1 марта запретят выбрасывать в мусор бытовую технику 

28 фев. 6:55

Весной в России начнет действовать запрет на выброс в мусорные баки бытовой техники, компьютеров и их составляющих.

Технику с 1 марта нужно будет сдавать на специальную утилизацию.

Также с 1 марта в стране начнут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, в том числе, требования к площадкам для накопления отходов. Мусоропроводы и площадки для сбора бытового мусора теперь будут чистить, мыть и дезинфицировать минимум раз в месяц. Ответственными за содержание мусоропроводов назначены управляющие компании.

В прошлом году в России запретили выбрасывать в обычные мусорные баки медицинские отходы, ртутные лампы и термометры, телефоны, аккумуляторы, шины, строительный мусор, кусты, траву и ряд других вредных для экологии предметов.