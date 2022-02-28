Увеличен эфир программы "60 минут"

28 фев. 6:45

Телеканал "Россия-1" внес изменения в сетку вещания на неделе с 28 февраля по 5 марта. В частности, будет увеличено время эфира программы "60 минут", информирует пресс-служба вещателя.

"Изменения сетки телеканала "Россия-1" на неделе с 28 февраля по 5 марта. С понедельника по субботу после программы "Вести" в 21:20 будет выходить программа "Вечер с Владимиром Соловьевым". А после - многосерийный фильм "Годунов". Также расширенным выпуском с понедельника по пятницу будет выходить программа "60 минут" - в 11:30 и 17:30", - говорится в сообщении.