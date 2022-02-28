Жители Украины заплатят налоги авансом 

28 фев. 6:25

Верховная рада обратилась с просьбой к гражданам Украины делать авансовые налоговые платежи.

"На своем заседании комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение обратиться к плательщикам налогов по возможности осуществлять авансовые платежи и сборы в связи с активными боевыми действиями", - сказали в Раде.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о том, что "налоговая служба работает как часы, несмотря ни на что" и отметил, что гражданам страны нужно платить налоги вперед.