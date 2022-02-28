В Ингушетии дан старт декаде субботников

28 фев. 3:32

С конца февраля в Ингушетии стартует серия общереспубликанских субботников, организованная комитетом по делам молодежи и министерством природных ресурсов и экологии региона, - сообщили в пресс-службе комитета.

"26 февраля, прошел первый из 10 запланированных субботников. Уборка ознаменовала начало экологической декады субботников, суть которой заключается в поиске особо загрязненных точек региона для серии субботников до полного очищения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Главная цель акции - вовлечение и увлечение жителей региона в дело защиты природы и эковолонтерства, а также популяризации понятия "доброволец".

"Каждый неравнодушный житель может внести свой реальный вклад в экологическое оздоровление региона. Весь инвентарь для уборки, трансфер, горячее питание, и конечно сертификаты предоставляется организаторами", - добавили в пресс-службе.