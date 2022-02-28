На Кубани появится вторая "Атамань"

28 фев. 1:34

В станице Динской построят вторую "Атамань" - здесь будет размещаться казачий культурно-этнографический комплекс, площадью более 170 тыс кв м, говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

"Комплекс появится в западной части станицы Динской. Центральным местом станет главная площадь – майдан, вокруг нее расположатся арка-звонница", - поясняется в нем.

Уточняется, что также на территории создадут музей казачьей славы, построят часовню, харчевню с гостиницей.

На главной площади будут проводиться мероприятия, концерты и спортивные состязания.