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Чехия отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Чехия отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Сборная Чехии по футболу приняла решение отказаться от проведения возможного стыкового матча отбора чемпионата мира 2022 года против команды России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Футбольного союза страны.

В пресс-службе организации отметили, что чешская команда ни в коем случае не будет играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

Ранее аналогичные решения приняли национальные сборные Польши и Швеции.

Напомним, отборочный матч чемпионата мира между сборными России и Польши должен состояться 24 марта. 29 марта победитель этого матча должен был поспорить за право выхода на мировое первенство с победителем пары Швеция - Чехия.

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