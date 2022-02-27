Чехия отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022

27 фев. 23:37

Сборная Чехии по футболу приняла решение отказаться от проведения возможного стыкового матча отбора чемпионата мира 2022 года против команды России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Футбольного союза страны.

В пресс-службе организации отметили, что чешская команда ни в коем случае не будет играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

Ранее аналогичные решения приняли национальные сборные Польши и Швеции.

Напомним, отборочный матч чемпионата мира между сборными России и Польши должен состояться 24 марта. 29 марта победитель этого матча должен был поспорить за право выхода на мировое первенство с победителем пары Швеция - Чехия.