ООН: идея ядерного конфликта немыслима

27 фев. 21:16

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал приказ президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства.

"Сама идея ядерного конфликта немыслима", - сказал дипломат РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня российский лидер на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поручил перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства в связи с "агрессивными высказываниями" "высших должностных лиц ведущих стран НАТО".