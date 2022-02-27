BP избавится от доли в Роснефти

27 фев. 20:44

Британская компания избавляется от своей доли в Роснефти из-за спецоперации России на Украине. Такое сообщение распространила ее пресс-служба.

В нем уточняется, что доля BP в Роснефти с 2013 года составляла 19,75%.

"Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP, бывший глава компании Боб Дадли, также выходит из совета директоров", - цитирует заявление ТАСС.

В BP добавили, что теперь компания не будет отчитываться перед Роснефтью относительно объема своих резервов, производства и прибыли. Кроме того, она выйдет из остальных совместных проектов с российской компанией.