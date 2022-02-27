В Минобороны РФ рассказали о пытках российских военных украинскими нацистами

27 фев. 20:33

Украинские нацисты истязают немногих захваченных российских военнопленных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную", - цитирует его РИА Новости.

Конашенков обратил внимание на то, что российская стороны записывает и идентифицирует все лица и голоса, номера телефонов, координаты, IP-адреса и переписку всех нацистов, участвующих в издевательствах над российскими военными.

Представитель Минобороны подчеркнул, что это относится и к членам киевского режима, которые прямо призывают к таким издевательствам, которые нарушают конвенцию по обращению с военнопленными.

"Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность", - пообещал Конашенков.