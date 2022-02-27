В Минобороны России рассказали о погибших и раненых в спецоперации на Украине

27 фев. 19:59

Министерство обороны РФ сообщило о жертвах и раненых в ходе военной операции на территории Украины. Соответствующую информацию озвучил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, военнослужащие ВС РФ "проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач" во время спецоперации.

Тем не менее, указал Конашенков, к сожалению, в рядах ВС РФ есть погибшие и раненые.

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - цитирует представителя Минобороны РИА Новости.