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В Минобороны России рассказали о погибших и раненых в спецоперации на Украине

В Минобороны России рассказали о погибших и раненых в спецоперации на Украине

Министерство обороны РФ сообщило о жертвах и раненых в ходе военной операции на территории Украины. Соответствующую информацию озвучил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, военнослужащие ВС РФ "проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач" во время спецоперации.

Тем не менее, указал Конашенков, к сожалению, в рядах ВС РФ есть погибшие и раненые.

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - цитирует представителя Минобороны РИА Новости.

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