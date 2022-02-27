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Евросоюз закрыл свое небо от России

Евросоюз закрыл свое небо от России

Европейский союз полностью закрывает свое воздушное пространство для российской авиации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о запрете на полеты в ЕС всех российских самолетов, включая частные, пишет РИА Новости.

Ранее о закрытии воздушного пространства для России сообщили ряд стран, в том числе Франция, Австрия, Испания и другие страны Европы, а также Канада.

Эти шаги связаны с российской военной спецоперацией на Украине, которая началась 25 февраля.

В ответ Москва ввела ограничения на полеты в пункты на территории России, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ, для Латвии, Литвы, Словении, Эстонии, Румынии, Болгарии, Польши и Чехии.

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