Евросоюз закрыл свое небо от России

27 фев. 19:39

Европейский союз полностью закрывает свое воздушное пространство для российской авиации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о запрете на полеты в ЕС всех российских самолетов, включая частные, пишет РИА Новости.

Ранее о закрытии воздушного пространства для России сообщили ряд стран, в том числе Франция, Австрия, Испания и другие страны Европы, а также Канада.

Эти шаги связаны с российской военной спецоперацией на Украине, которая началась 25 февраля.

В ответ Москва ввела ограничения на полеты в пункты на территории России, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ, для Латвии, Литвы, Словении, Эстонии, Румынии, Болгарии, Польши и Чехии.