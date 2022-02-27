Лавров и Чавушоглу обсудили российскую спецоперацию на Украине

27 фев. 19:22

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Лавров проинформировал Чавушоглу о "развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции", а также озвучил "принципиальные подходы" Москвы по возможности переговоров с Киевом.

"Было особо подчеркнуто, что при выполнении поставленных задач демилитаризации и денацификации Украины приоритетным является обеспечение безопасности мирного населения", - отметили в МИД РФ.

Чавушоглу обратился к Лаврову с просьбой о помощи в возвращении граждан Турции на родину с Украины.

Глава МИД РФ в ответ заверил, что все зависящее от Москвы "делается и будет делаться", однако "при понимании, что ВСУ и неонацистские батальоны не станут использовать иностранных граждан для продвижения своих преступных целей".

Дипломаты условились о поддержании дальнейших контактов.