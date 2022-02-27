G7 отключит часть российских банков от SWIFT и ограничит работу ЦБ РФ

27 фев. 17:30

"Большая семерка" планируется исключить некоторые российские банки из международной системы SWIFT, а также ограничить работу Центробанка из-за специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее совместное заявление размещено на сайте администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы стремимся к тому, чтобы определенные российские банки были исключены из системы обмена SWIFT", - цитирует его ТАСС.

Они планируют таким образом ограничить способность этих банков "действовать в глобальном масштабе". Какие конкретно банки будут отключены от SWIFT - не сообщается.

Кроме того, страны G7 намерены установить ограничительные меры, чтобы не дать Центральному банку России использовать его международные резервы для сглаживания эффекта от западных санкций.