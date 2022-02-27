Минобороны России: ВСУ обстреливают Гостомель фосфорными боеприпасами

27 фев. 17:06

Вооруженные силы Украины массово применяют начиненные фосфором боеприпасы у аэродрома Гостомель неподалеку от Киева, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" еще советского производства", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

Он напомнил, что использование таких боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

Конашенков также рассказал, что приехавшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей, а также размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, так что население служит для них "живым щитом".

При этом подразделения ВС Донецкой народной республики продвинулись еще на три километра в направлении населенного пункта Петровское, они завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток" ВСУ, уже установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка, отметил представитель Минобороны.

Что касается ЛНР, то ее войска при огневой поддержке ВС РФ продвинулась на 56 км и теперь "стремительно развивает наступление", сказал Конашенков.

"В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ", - рассказал он.