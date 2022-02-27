Россия и Украина проведут переговоры о мире в Гомельской области

27 фев. 16:45

Переговоры между Россией и Украиной состоятся в ближайшее время в Гомельской области, на границе Беларуси и Украины.

Как сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, они пройдут в районе реки Припять, без предварительных условий, причем президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что в это время вся техника в РБ останется на земле, пишет РИА Новости.

Киев принял решение участвовать в них буквально в последний момент: срок уже истекал, и российская делегация готова была уезжать из Минска.

Президенту РФ Владимиру Путину о согласии на переговоры украинского президента сообщил после телефонного разговора с последним Александр Лукашенко.

Украинскую делегацию возглавляет замглавы МИД Николай Точицкий.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что примерно в 15.00 было получено подтверждение о проведении переговоров, российская делегация уже выезжает из Минска в Гомельскую область.

Политик подчеркнул, что РФ гарантирует безопасность проезда украинской делегации, в данный момент выбирается самая оптимальная точка на территории области.

"Для нас, повторюсь, каждый час - это спасенные жизни наших братьев - украинских граждан, мирных жителей - и спасенные жизни тех украинских солдат, которые пока еще находятся на линии противостояния. Поэтому мы готовы проводить переговоры, российская сторона и российская делегация готовы проводить переговоры в любое время суток с целью достижения мира", - цитирует Мединского ТАСС.