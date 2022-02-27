Путин поручил перевести в особый режим российские силы сдерживания

27 фев. 16:21

Российский президент Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе дал поручение министру обороны Сергею Шойгу и главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Такое заявление он сделал на встрече с ними в Кремле.

По его словам, руководство стран НАТО делает агрессивные высказывания в адрес России.

"Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - цитирует его ТАСС.

Глава государства напомнил, что страны Запада также ввели нелегитимные санкции.