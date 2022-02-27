Песков: Лукашенко сообщил Путину о готовности Зеленского к переговорам в Гомельской области

27 фев. 16:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Киева провести переговоры с Москвой в Гомельской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня белорусский президент провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне - президенту Путину - с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область", - цитирует представителя Кремля ТАСС.