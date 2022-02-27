Глава МИД Великобритании напомнила Путину о суде в Гааге

27 фев. 15:49

Президенту России следует знать о возможности расследования Международным уголовным судом в Гааге действий, совершаемых российскими вооруженными силами на Донбассе. Об этом в интервью Sky News заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Она также призвала российское руководство остановить операцию на Украине. "Если россияне серьезно настроены к переговорам, то им нужно вывести войска с Украины", - цитирует главу британского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.