Украина согласилась на переговоры с Россией в Гомеле

27 фев. 15:38

Украинская делегация выехала на переговоры в Гомель с российской стороной. Об этом сообщили в Национальном пресс-центре Беларуси со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского.

"По моей информации только что президент Зеленский набрал президента Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", - цитирует Воскресенского "Интерфакс".

Позднее данную информацию подтвердил руководитель российской делегации Владимир Мединский. По его словам, они выезжают из Минска в Гомель. Мединский подчеркнул, что украинские представители заявили о готовности к переговорам, а также гарантировал им полную безопасность.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь не может быть площадкой переговоров с Россией, так как с территории республики идут агрессивные действия. По его словам, Киев предлагал Москве в том числе Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.