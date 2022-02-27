Европарламент поддержит новые антироссийские санкции

27 фев. 15:12

Европарламент поддержит новые санкции в отношении России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС. Об этом написала на своей странице в Twitter спикер ЕП Роберта Метсола.

"Европарламент на внеочередном заседании во вторник примет решительную резолюцию в поддержку Украины. Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", - сказала она.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС совместно с США, Великобританией другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда российских банков из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центрального банка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.