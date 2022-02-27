В МИД России отреагировали на список городов, предложенный Зеленским для переговоров

27 фев. 14:52

России непонятен список городов, которые руководство Украины предложило для проведения переговоров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Нам не очень понятен вообще набор этих городов и [то], почему предлагаются именно эти столицы. Были еще и другие экзотичные предложения. Нам кажется, что нужно выбирать место, которое удобнее для всех. Удобнее и ближе с точки зрения логистики", - подчеркнул дипломат.

Он также сообщил, что Россия не будет спекулировать на причинах, почему украинская делегация пока не приехала в Гомель.

Кроме того, Руденко акцентировал внимание на том, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь не может быть площадкой переговоров с Россией, так как с территории республики идут агрессивные действия. По его словам, Киев предлагал Москве в том числе Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.