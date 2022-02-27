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В МИД России отреагировали на список городов, предложенный Зеленским для переговоров

В МИД России отреагировали на список городов, предложенный Зеленским для переговоров

России непонятен список городов, которые руководство Украины предложило для проведения переговоров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Нам не очень понятен вообще набор этих городов и [то], почему предлагаются именно эти столицы. Были еще и другие экзотичные предложения. Нам кажется, что нужно выбирать место, которое удобнее для всех. Удобнее и ближе с точки зрения логистики", - подчеркнул дипломат.

Он также сообщил, что Россия не будет спекулировать на причинах, почему украинская делегация пока не приехала в Гомель.

Кроме того, Руденко акцентировал внимание на том, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь не может быть площадкой переговоров с Россией, так как с территории республики идут агрессивные действия. По его словам, Киев предлагал Москве в том числе Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.

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