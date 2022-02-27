Евросоюз рассмотрит возможность направить Украине летальные вооружения

27 фев. 14:38

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратится к Совету ЕС с предложением профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в преддверии экстренного заседания глав МИД.

"Я предложу министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они направлены на финансирование поставок летальных материалов для героической украинской армии <...>, а также на предоставление остро необходимых нелетальных средств, таких как топливо", - приводит слова главы европейской дипломатии ТАСС.

Напомним, вечером 27 февраля министры иностранных дел стран ЕС проведут экстренную онлайн-встречу по Украине.