РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лукашенко: политика Запада ведет к третьей мировой войне

Лукашенко: политика Запада ведет к третьей мировой войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что санкционная политика западных стран подталкивает к третьей мировой войне.

"В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Это подталкивают Россию к третьей мировой войне", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "тут нужно быть сдержанными, чтобы не вляпаться". "Потому что ядерная война - это все", - пояснил Лукашенко.

Он также выразил мнение, что контрсанкции Беларуси и России будут очень чувствительны для Запада.

2970 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version