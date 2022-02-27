Лукашенко: политика Запада ведет к третьей мировой войне

27 фев. 13:57

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что санкционная политика западных стран подталкивает к третьей мировой войне.

"В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Это подталкивают Россию к третьей мировой войне", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "тут нужно быть сдержанными, чтобы не вляпаться". "Потому что ядерная война - это все", - пояснил Лукашенко.

Он также выразил мнение, что контрсанкции Беларуси и России будут очень чувствительны для Запада.