"Аэрофлот" и "Россия" прерывают авиасообщение с рядом стран Европы

27 фев. 13:49

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" на фоне закрытия воздушного пространства ряда европейских стран временно прекратят совершать полеты в Словению, Болгарию, Румынию, Латвию, Чехию, Польшу, Великобританию, Ирландию и Молдову. Об этом говорится на сайте компании.

Так, до 26 марта будут приостановлены полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухарест (Румыния), Ригу (Латвия), Прагу (Чехия), Любляну (Словения). До 4 марта отменяются рейсы в Кишинев (Молдова), до 23 мая – в Лондон (Англия) и Дублин (Ирландия), до 24 мая - в Софию (Болгария), до 25 мая - в Варшаву (Польша).

Как отмечается, пассажиры имеющие оформленную перевозку через эти страны, смогут вернуть денежные средства, изменить дату перевозки на последующий период, заменить пункты в на альтернативные европейские аэропорты из действующего расписания "Аэрофлота".