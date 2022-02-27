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Министры энергетики стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу по Украине

Министры энергетики стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу по Украине

Министры энергетики стран-членов Европейского союза проведут 28 февраля экстренное заседание по ситуации на Украине. Об этом сообщила на своей странице в Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Министры энергетики ЕС соберутся завтра на внеочередную встречу. Наша четкая повестка: энергетическая безопасность для Украины и ЕС, синхронизация Украины с нашей сетью и санкции", - поведала она.

Еврокомиссар также заявила о продолжающейся работе по оказанию помощи Украине и новым антироссийским санкциям, передает ТАСС.

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