Португалия передаст Украине оружие и военное снаряжение

27 фев. 12:59

Португалия предоставит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице португальского министерства обороны в социальной сети Twitter.

В частности, Киев получит жилеты каски, очки ночного видения, гранаты и боеприпасы различных калибров, комплектные рации, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.