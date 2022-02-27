Джонсон рассказал о первом шаге к изоляции России

27 фев. 13:18

Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение отключить некоторые российские банки от международной межбанковской системы SWIFT является первым шагом к исключению России из мировой финансовой системы.

"Сегодня мы вместе с нашими международными партнёрами приняли решительные меры по исключению России из глобальной финансовой системы, в том числе отключением российских банков от SWIFT", - написал британский премьер на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, работа в данном направлении будет продолжена. "Мы продолжим работать вместе, гарантируя, что Путин заплатит цену за осуществленную агрессию", - Отметил Джонсон.