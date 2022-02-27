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Австрия запретит российским самолетам летать над своей территорией

Австрия запретит российским самолетам летать над своей территорией

Австрия закроет воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщила сегодня австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

Соответствующее решение принято из-за военной операции, начатой Россией на Донбассе.

"Австрия поддерживает запрет в ЕС воздушного пространства для российских самолетов. Мы уже приняли все нужные приготовления. Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство после этого решения [ЕС] для всех российских самолетов", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, утром 24 февраля президент России сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.

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