Австрия запретит российским самолетам летать над своей территорией

27 фев. 12:55

Австрия закроет воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщила сегодня австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

Соответствующее решение принято из-за военной операции, начатой Россией на Донбассе.

"Австрия поддерживает запрет в ЕС воздушного пространства для российских самолетов. Мы уже приняли все нужные приготовления. Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство после этого решения [ЕС] для всех российских самолетов", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, утром 24 февраля президент России сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.