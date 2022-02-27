В Беларуси проходит референдум по поправкам в Конституцию

27 фев. 12:38

Утром 27 февраля в Беларуси начался референдум по поправкам в Конституцию.

Гражданам страны предстоит ответить на один вопрос: "принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Предложены ответы "за" и "против".

Коррективы предложено внести примерно в половину статей основного закона республики. Суть изменений заключается в том, чтобы, сохранив президентскую форму правления, уточнить функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В проекте изменений в конституцию отмечается, что одно и то же лицо не сможет быть президентом Белоруссии больше двух сроков.

В стране образовано более 5,5 тыс. участков, они располагаются в том числе в медицинских учреждениях, санаториях и воинских частях. Участки будут открыты до 20:00.

В списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. В соответствии с законодательством, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, обладающих правом голоса. Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Беларуси проходило 22-26 февраля.

