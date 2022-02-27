Ушел из жизни народный артист России Борис Соколов

27 фев. 11:58

В субботу, 26 февраля, в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни умер народный артист России Борис Соколов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

За 45 лет работы в театре он сыграл десятки ролей, наибольшую известность ему принесла работа в спектакле "Святая святых" 1977 года.

"Дорогие друзья, коллеги и зрители! С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 г. скончался народный артист России Борис Соколов. <…> За 45 лет работы в театре сыграны десятки самых разноплановых ролей", - сказано в сообщении театра.

Борис Соколов окончил московский ГИТИС в 1965 году. В 1983 году актеру дали звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1990 году присвоили звание народного артиста РСФСР. Наибольшую известность ему принесли работа в спектакле "Святая святых" 1977 года и роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Черный ворон", "Мужчины не плачут".