Украина готова провести переговоры с Россией в Баку или Стамбуле

27 фев. 11:52

Беларусь не может быть площадкой переговоров с Россией, так как с территории республики идут агрессивные действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. "Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина хочет встречаться и хочет окончания войны. "Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты", - сказал он.

Президент Украины добавил, что только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с представителями Украины. В состав делегации вошли представители МИД, министерства обороны и других ведомств, включая администрацию президента. "Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал представитель Кремля.