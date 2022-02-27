Два жителя Ставрополья украли у пенсионера 200 кг металла

27 фев. 11:33

В Невинномысске двое мужчин украли с дачного участка 77-летнего пенсионера около 200 кг металла. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Сотрудники полиции быстро вычислили подозреваемых. Мужчин доставили в отделение, где они сознались в содеянном. Как оказалось, для вывоза металла они использовали погрузчик. Затем они сдали металл в специализированный пункт приема, а вырученные деньги потратили.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, передает "Победа26".